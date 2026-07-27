"Мосбилет" приглашает в Московский зоопарк увидеть снежного барса и китоглава

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Редкие виды животных, занесенные в Красные книги, представлены в коллекции Московского зоопарка, подведомственного городскому департаменту культуры. Оформить входные билеты можно онлайн с помощью сервиса "Мосбилет". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Одним из символов учреждения является манул Тимофей. Изображение этого дикого кота размещено на эмблеме над главным входом. Вид занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Среди его особенностей выделяют круглые зрачки и отсутствие характерного мяуканья. Рацион состоит из тушек перепелов и грызунов.

Коллекцию редких кошачьих дополняет дальневосточный леопард Мизер. Это самый редкий подвид леопардов. По данным учетов 2024 года, в дикой природе на границе Приморья и Китая насчитывалось лишь 129 взрослых особей.

В зоопарке также проживают три большие панды: самец Жуи, самка Диндин и их детеныш Катюша, рожденная в августе 2023 года. Это первый случай рождения панды на территории России. Содержание осуществляется в рамках международной программы по сохранению вида. Почти весь рацион животных составляет бамбук, объем потребления которого у взрослой особи достигает 30 килограммов в сутки.

Самый маленький вид медведей также представлен в экспозиции. Малайские медвежата Маша, Звездочка и Лучик содержатся совместно. Взрослые особи этого вида вырастают до 70 сантиметров в холке и 1,4 метра в длину.

Впервые в России экспонируются гигантские выдры – крупнейшие представители семейства куньих весом до 30 килограммов. Группа состоит из самцов Васко и Фиделя и самки Севильи. Животные находятся в вольере с пресноводным бассейном.

Птицы-эндемики представлены пингвинами Гумбольдта и китоглавами. Кормление пингвинов (атлантической салакой) проводится дважды в день. Китоглавы, внешний вид которых выделяется мощным клювом и двухметровым размахом крыльев, занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В России они содержатся только в Московском зоопарке.

Коллекцию рептилий дополняет лучистая черепаха. Вид находится под угрозой исчезновения и защищен Конвенцией СИТЕС. В настоящее время в зоосаде живут пять взрослых особей и три детеныша. В рацион входят листья салата, шампиньоны, вешенки, а также белковая пища и фрукты.

Помимо осмотра экспозиций, посетителям доступны дополнительные мероприятия. В библиотеке зоопарка проходят мастер-классы профессиональных фотографов по различным жанрам съемки. В павильоне "Ластоногие" организованы занятия йогой.

В летний сезон зоопарк открыт ежедневно с 07:30 до 22:00, кассы и вход работают до 21:00. Билеты на все мероприятия доступны в сервисе "Мосбилет" без комиссии. Пользователям со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru для оформления достаточно выбрать Mos ID, ввод персональных данных при этом не требуется.

Билеты на детей до 14 лет оформляются сопровождающим взрослым с указанием минимума сведений, предъявлять документы ребенка при входе не нужно. QR-коды билетов доступны в мобильных приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы".

Ранее "Мосбилет" рассказал о программе Недели панд в Московском зоопарке, которая проходит с 25 июля по 2 августа. Неделя началась с фестиваля "Азия в Московском зоопарке", а завершится насыщенной программой выходного дня.