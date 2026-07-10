Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 12:45

Город

Страницы с онлайн-трансляциями из Московского зоопарка обновили на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Страницы с онлайн-трансляциями из вольеров манула Тимофея, капибар, гигантских выдр, горилл и азиатских слонов, живущих в Московском зоопарке, обновили на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пресс-службе департамента информационных технологий рассказали, что трансляции дают возможность посмотреть на животных в любой момент: кто-то включает эфир фоном, а кто-то ждет кормления панды Катюши.

После обновления страницы на mos.ru стали удобнее: видеозаставки позволяют погрузиться в дружелюбную атмосферу, интуитивно понятная навигация сокращает путь до нужного эфира, а уникальные аудиокомпозиции вызывают приятные эмоции, подчеркнули в ведомстве.

На обновленной странице можно увидеть манула Тимофея, который живет на старой территории зоопарка в экспозиции "Животные Азии". Зверь часто бывает на верхних полках вольера.

Также на портале можно наблюдать дружное соседство капибар, викуньи Вики, ламы Вари и гуанако Молли. Они живут на старой территории зоосада в экспозиции "Южная Америка".

Еще одна обновленная страница знакомит посетителей с бразильскими выдрами. Эти животные экспонируются впервые за более чем 160-летнюю историю Московского зоопарка. Наблюдать за ними лучше днем, особенно в теплую погоду.

Кроме того, обновлена страница горилл. Семейство обезьян чаще всего проводит время на балконе, но вместе с детенышами охотно спускается за кочанным салатом. Тем временем в разделе азиатских слонов можно не только смотреть трансляции из вольеров, но и почитать интересные факты об этих животных.

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка можно с компьютера или телефона в рабочие часы зоосада. При этом записи эфиров доступны круглосуточно.

Ранее на mos.ru обновили страницы онлайн-трансляций из вольеров с пандами Катюшей, Диндин и Жуи. Теперь там можно посмотреть видеофрагменты из жизни бамбуковых медведей. Сами трансляции перемещены на темно-зеленый фон, также во время просмотра стала доступна специально написанная для эфира музыка.

Московский зоопарк обновил летнюю программу для гостей

Читайте также


животныегород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика