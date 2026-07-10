Страницы с онлайн-трансляциями из Московского зоопарка обновили на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Страницы с онлайн-трансляциями из вольеров манула Тимофея, капибар, гигантских выдр, горилл и азиатских слонов, живущих в Московском зоопарке, обновили на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пресс-службе департамента информационных технологий рассказали, что трансляции дают возможность посмотреть на животных в любой момент: кто-то включает эфир фоном, а кто-то ждет кормления панды Катюши.

После обновления страницы на mos.ru стали удобнее: видеозаставки позволяют погрузиться в дружелюбную атмосферу, интуитивно понятная навигация сокращает путь до нужного эфира, а уникальные аудиокомпозиции вызывают приятные эмоции, подчеркнули в ведомстве.

На обновленной странице можно увидеть манула Тимофея, который живет на старой территории зоопарка в экспозиции "Животные Азии". Зверь часто бывает на верхних полках вольера.

Также на портале можно наблюдать дружное соседство капибар, викуньи Вики, ламы Вари и гуанако Молли. Они живут на старой территории зоосада в экспозиции "Южная Америка".

Еще одна обновленная страница знакомит посетителей с бразильскими выдрами. Эти животные экспонируются впервые за более чем 160-летнюю историю Московского зоопарка. Наблюдать за ними лучше днем, особенно в теплую погоду.

Кроме того, обновлена страница горилл. Семейство обезьян чаще всего проводит время на балконе, но вместе с детенышами охотно спускается за кочанным салатом. Тем временем в разделе азиатских слонов можно не только смотреть трансляции из вольеров, но и почитать интересные факты об этих животных.

Наблюдать за обитателями Московского зоопарка можно с компьютера или телефона в рабочие часы зоосада. При этом записи эфиров доступны круглосуточно.

Ранее на mos.ru обновили страницы онлайн-трансляций из вольеров с пандами Катюшей, Диндин и Жуи. Теперь там можно посмотреть видеофрагменты из жизни бамбуковых медведей. Сами трансляции перемещены на темно-зеленый фон, также во время просмотра стала доступна специально написанная для эфира музыка.