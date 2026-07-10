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10 июля, 13:29

Политика

В Кремле заявили о расширении Россией буферной зоны на границе с Украиной

Фото: mil.ru

Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того как Киев эскалирует конфликт. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По мере того, как киевская сторона пытается эскалировать (конфликт. – Прим. ред.), мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону, об этом говорил уже неоднократно президент (России Владимир. – Прим. ред.) Путин", – напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что удары Украины по энергоинфраструктуре России могут приблизить урегулирование конфликта. По его мнению, эскалация якобы может приблизить мир.

Комментируя эти слова, Песков пояснил, что дальнейшая эскалация украинского конфликта способна лишь продлить СВО, поскольку удары по российской инфраструктуре не приближают мир, а усиливают необходимость защитных мер.

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