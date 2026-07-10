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10 июля, 13:47

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Эксперт Писарев: капибары могут создавать семьи, однако придерживаются свободных нравов

Директор барнаульского зоопарка объяснил, почему капибар нельзя назвать верными

Фото: 123RF.com/nazzu

Капибары живут группами и заводят семьи, но лебединой верности от них ждать не стоит. Об этом РИА Новости рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Он отметил, что в животном мире встречаются примеры, когда пара создается на всю жизнь, но к капибарам это не относится, так как они придерживаются более свободных нравов. Зато самцы совершенно спокойно ведут себя с потомством и не представляют для малышей никакой угрозы.

Ухаживает за детенышами мать. В помете обычно от четырех до шести малышей, которых самка выкармливает молоком.

"Продолжительность жизни капибар зависит от наличия воды... Без водоема капибара размножаться не будет. И жизнь, естественно, капибары гораздо меньше, если водоема нет", – добавил Писарев.

В среднем эти животные живут до 15 лет. 10 июля отмечается Всемирный день любви к капибарам.

Ранее сообщалось, что капибара Манюня из Московского зоопарка вновь ждет пополнения. Животное прошло ультразвуковое исследование, результаты которого специалисты показали во время видеотрансляций. Сотрудники столичного зоосада выразили надежду, что беременность пройдет благополучно и малыши появятся на свет здоровыми.

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