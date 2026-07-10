Армия России ударила авиабомбами ФАБ-500 по переправе и объектам ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по объектам ВСУ с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, пять авиабомб ФАБ-500 с УМПК были применены по насыпной переправе, которую использовали подразделения ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР.

Кроме того, четыре авиабомбы ФАБ-500 с УМПК нанесли удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Захаровка Харьковской области.

"Кроме того, в лесополосе, в районе населенного пункта Рубленое Харьковской области, авиаударом был успешно уничтожен выявленный средствами воздушной разведки пункт управления БПЛА ВСУ", – добавили в Минобороны.

Ранее расчеты ударных беспилотников "Гербера сикер" поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Доброполье. Удары наносились по ранее обнаруженным целям в тылу противника. Объективным контролем подтверждено успешное поражение объектов.