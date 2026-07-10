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10 июля, 14:04

Экономика

Новак связал очереди на АЗС с выходом НПЗ из строя из-за атак БПЛА

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

Очереди на заправочных станциях и нестабильная работа некоторых АЗС связаны с частичным выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за атак вражеских беспилотников. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают", – сказал Новак.

Он отметил, что правительство принимает меры для загрузки мощностей НПЗ, обеспечения достаточного объема производства и дополнительного завоза топлива в регионы.

Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. В связи с этим кабмин поручил ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям оперативно предотвращать локальные перебои с поставками, а также разрешил крупные закупки бензина за рубежом, включая Индию.

Новак также заявлял, что страна располагает достаточными мощностями и даже отправляет топливо на экспорт. Для стабилизации ситуации власти наращивают поставки в регионы и держат под контролем цены, хотя отдельные перекупщики пытаются заработать на дефиците.

По словам вице-премьера, вертикально интегрированные компании сдерживают цены на своих АЗС в пределах инфляции, тогда как ФАС должна внимательно следить за региональными ценами.

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