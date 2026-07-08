Топливо вновь появилось в свободной продаже на 8 АЗС в Севастополе

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Дизельное топливо и высокооктановый бензин появились в свободной продаже на 8 заправках в Севастополе. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев заявил в мессенджере MAX.

"С 10:00 на 8 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", – написал он.

При этом ограничение на продажу топлива в регионе продолжает действовать. Одна машина может получить не более 20 литров. Набирать бензин в канистры запрещено.

В течение двух суток в Севастополе разрешалось заправлять исключительно служебные автомобили. Бензина и дизеля в продаже не было.

Также город на время оставался без света из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Энергетики в кратчайшие сроки смогли восстановить подачу электричества.