Швейцария впервые за 72 года вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Колумбию

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Сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые за 72 года, обыграв Колумбию в матче 1/8 финала. Об этом сообщает RT.

Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей. При этом европейская команда немного больше владела мячом – 53% против 47%, однако южноамериканцы чаще угрожали воротам соперника, нанеся 15 ударов против 7. В створ команды пробили 3 и 2 раза соответственно.

Судьба путевки в следующий раунд решилась в серии пенальти, где точнее оказались швейцарцы – 4:3. Победный удар реализовал Рубен Варгас. Теперь Швейцарии предстоит встретиться с Аргентиной.

Ранее египетская футбольная ассоциация подала официальную жалобу в ФИФА на работу французского арбитра Франсуа Летиксье и его бригады, обслуживавших матч 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины (2:3). Египтяне считают, что ошибки судей повлияли на исход встречи и привели к вылету команды. Ключевым эпизодом стал незасчитанный гол Египта при счете 3:1, после чего Аргентина сравняла счет, а затем забила победный мяч.