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08 июля, 09:17

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Академик Онищенко: у первоклассников может развиться гипертония из-за домашних заданий

Академик предупредил о риске гипертонии у первоклассников из-за домашних заданий

Фото: 123RF.com/iloli

Выполнение домашней работы после долгих уроков в положении сидя может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям у первоклассников. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что ребенок переутомляется. После четырех уроков "противоестественного пребывания" первоклассник возвращается домой и еще "в лучшем случае" 2–2,5 часа выполняет задания.

"Ребенок еще недавно был в детском саду, он постоянно двигался, бегал, танцевал, а днем спал. А тут он сидит. Его мозг не привык так много работать", – отметил он.

Онищенко подчеркнул, что подобная нагрузка противоречит физиологии ребенка и влияет на его психологическое состояние. По мнению академика, системе образования нужно стремиться к тому, чтобы материал закреплялся сразу на уроках, потому что дома после учебы дети заниматься не будут.

Ранее Минпросвещения РФ отменило домашнее задание для первоклассников. Новое правило начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Теперь задавать уроки на дом ученикам первых классов запрещено полностью.

"Новости дня": в России отменили домашние задания для первоклассников

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