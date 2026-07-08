Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать ее руку на саммите НАТО в Анкаре

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Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине не позволила поцеловать свою руку французскому лидеру Эммануэлю Макрону, сообщает Life.ru со ссылкой на трансляцию прибытия участников саммита НАТО в Анкаре.

На приеме, который был организован главой Турции, Макрон попытался поприветствовать супругу турецкого лидера поцелуем в руку, однако она остановила данный жест. На эти кадры быстро обратили внимание пользователи Сети.

Ранее официальный аккаунт Макрона в соцсети TikTok опубликовал видео со встречей лидеров стран G7. В ролике используется песня "Капибара" – ее автором является россиянин Алексей Плужников. Остается неясным, почему была выбрана именно эта композиция.

Позднее глава Франции вновь вызвал обсуждения в интернете, появившись на встрече с султаном Омана Хейсамом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом в темных очках. Это стало поводом для шуток. Одни пользователи задались вопросом, почему политик вновь спрятал глаза, другие предположили, что жена опять дала ему пощечину. Однако, как затем объяснили в окружении Макрона, необходимость в аксессуаре связана с "проблемой с глазом".

