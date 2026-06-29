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29 июня, 18:54

Политика

Окружение Макрона объяснило его выход в темных очках проблемой с глазами

Фото: Getty Images/Corbis/Antoine Gyori

Французский президент Эммануэль Макрон появился на встрече с султаном Омана Хейсамом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом в темных очках из-за "проблемы с глазом", сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение президента.

В таком виде он появился на лестнице Елисейского дворца. О каких именно проблемах с глазом идет речь, не уточняется.

При этом глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо предположил, что причиной такого внешнего вида могла стать еще одна пощечина от супруги Макрона Брижит.

В начале 2026 года французский лидер использовал темные очки, когда участвовал в мероприятии, посвященном институциональному будущему Новой Каледонии. Тогда Марон объяснил, что это временная мера.

Кроме того, Макрон выступил перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе с лопнувшим сосудом в глазу. По его словам, это можно воспринять как отсылку к "глазу тигра в начале года", что значит целеустремленность.

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