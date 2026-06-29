В Волгограде спасли беременную женщину, застрявшую на острове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спасатели эвакуировали с острова Спорного в Волгограде двух человек, в том числе беременную женщину. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Волгоградской области в соцсети "ВКонтакте".

Как пояснили в службе, 29 июня несколько человек переправились с правого берега Волги на остров на легкой моторной лодке. Однако вернуться обратно они не смогли, поскольку начался сильный ветер и поднялись волны.

В итоге граждан эвакуировали, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее двое туристов из России оказались заблокированы приливом на скалистом участке побережья пляжа Паданг-Паданг на острове Бали. Их эвакуировали через несколько часов. По словам журналистов, туристы пытались самостоятельно выбраться по скале, однако крутой и острый склон не позволил им подняться в безопасное место.

