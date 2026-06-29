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29 июня, 16:38

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TMZ: Канье Уэст потратил 400 тыс долларов на празднование дня рождения в Версале

Канье Уэст потратил 400 тыс долларов на празднование дня рождения в Версале

Фото: AP Photo/Larry Neumeister

Американский рэпер Канье Уэст потратил 400 тысяч долларов на празднование своего дня рождения, который он отметил в Версале. Об этом пишет портал TMZ.

Праздник посетили более 20 его друзей. Мероприятие прошло в выходные (27–28 июня. – Прим. ред.), хотя день рождения рэпера приходится на 8 июня. Вечеринка прошла в формате маскарада.

Фотографии с мероприятия музыкант опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Девушка Уэста Бьянка Цензори была одета в наряд с корсетом и длинным шелковым шлейфом. Сам Уэст оделся в черный костюм и надел маску.

Ранее Национальный музей Холокоста в Амстердаме отказался принимать у себя Уэста. Рэпер выступил в нидерландском Арнеме, и мэр пригласил его посетить музей и возложить венок к памятнику вместе с главным раввином. Однако представитель Еврейского культурного квартала и музея подчеркнул, что учреждение было неприятно удивлено приглашением.

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