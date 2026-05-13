Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:17

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

The Guardian: Канье Уэст проиграл суд по делу о нарушении авторских прав

Канье Уэст проиграл суд по делу о нарушении авторских прав – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Американский рэпер Канье Уэст проиграл суд по делу о нарушении авторских прав из-за незаконного использования музыкального семпла на презентации альбома Donda в 2021 году. Об этом заявила газета The Guardian.

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что исполнитель без разрешения взял фрагмент композиции MSD PT2 за авторством DJ Khalil, Сэма Барша, Дэна Сиффа и Джоша Миза и использовал на презентации альбома Donda на стадионе Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Иск был подан четырьмя музыкантами, которые указали, что рэпер получил коммерческую выгоду после мероприятия за счет продажи билетов и сувениров. Суд встал на их сторону, и теперь Уэст должен выплатить им компенсацию в шестизначном размере. При этом сэмпл удалили из финальной версии трека Hurricane.

Ранее Уэсту запретили въезд в Великобританию по решению властей. Он должен был принимать участие в фестивале Wireless Festival 2026. Проведение мероприятия назначено на 10–12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Артист должен был стать хедлайнером фестиваля во все дни.

В качестве причины данного решения власти назвали отсутствие общественного блага для страны от приезда рэпера.

Читайте также


судышоу-бизнесза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика