Mash: элитное жилье Кобзона в центре Москвы выставили на продажу

Фото: телеграм-канал Mash

Элитное жилье певца Иосифа Кобзона в центре Москвы выставили на продажу, сообщает телеграм-канал Mash.

Речь идет о пентхаусе, который расположен на 16-м этаже жилого комплекса "Груббер Хаус". Его площадь составляет около 600 квадратных метров. Дом оснащен усиленной охраной, есть круглосуточная служба безопасности, а войти можно только через строгую пропускную систему.

Главной особенностью объекта является интерьер. Мебель, декор и другие элементы остались такими, какие они были при жизни Кобзона.

Сейчас жильем владеет вдова Нелли Кобзон. Она хотела сделать из пентхауса музей в память о муже, однако передумала. Утверждается, что объект реализуют через закрытые продажи, в настоящий момент его стоимость составляет около миллиарда рублей.

Ранее в Москве нашли студию без окна площадью 2,5 квадратного метра. Помещение находится на 1-м этаже дома 2002 года постройки на Новороссийской улице в районе Люблино. Купить такую жилплощадь можно за 1,25 миллиона рублей. При этом сразу после сделки покупатель может получить московскую прописку.

