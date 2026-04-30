30 апреля, 21:34

Город

В Москве обнаружена студия площадью 2,5 "квадрата" за 1,25 млн рублей

Фото: avito.ru

Студию без окна площадью 2,5 квадратного метра можно приобрести в Москве за 1,25 миллиона рублей. Это следует из объявления на одном из сайтов по продаже и аренде недвижимости.

Помещение находится на первом этаже дома 2002 года постройки на Новороссийской улице в районе Люблино. В объявлении уточняется, что сразу после сделки покупатель может получить московскую прописку.

В студии необходим ремонт. У нее есть металлическая дверь и отдельный счетчик. Возможна ипотека под залог недвижимости покупателя.

Кроме того, небольшую студию можно приобрести недалеко от станции метро "Водный стадион". Ее площадь составляет 9 "квадратов", а стоимость – 3,8 миллиона рублей. В помещении сделан евроремонт.

Отмечается, что дом, построенный в 1967 году, находится в исторической части района. Рядом есть все самое необходимое, включая магазины, фитнес-центры и кафе.

Ранее квартиру-студию площадью 10 квадратных метров обнаружили на Тверской улице. Ее стоимость составляет 6,9 миллиона. Жилье находится в 4 минутах от станции метро "Маяковская".

"Деньги 24": каждый шестой строящийся квадратный метр в Москве сдается позже срока

