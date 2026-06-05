Собянин сообщил об уже 12 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Нейтрализован еще один дрон, который летел в сторону Москвы вечером в пятницу, 5 июня. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву начала фиксироваться утром 5 июня. Первый дрон был ликвидирован примерно в 05:24 по московскому времени. К текущему моменту уничтожено 12 БПЛА.

Ранее Собянин поблагодарил Минобороны РФ и российскую армию за высочайшую эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице при отражении атак беспилотников. По словам мэра, оборонное ведомство и Вооруженные силы РФ ответственно подходят к своей работе.

