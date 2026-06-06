Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 23:33

Политика

В СФ призвали компании уделять внимание обучению персонала для защиты от мошенников

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сенатор Артем Шейкин призвал российские компании уделять больше внимания обучению персонала для защиты от мошенников. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

"Особое внимание стоит уделить повышению требований к обучению персонала и системам внутреннего контроля в банках, финтех-компаниях и у крупных операторов данных, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора как одного из главных источников уязвимостей", – сказал парламентарий.

Он уточнил, что дополнительно ко второму пакету мер для защиты от мошенничества важно продолжать развивать риск-ориентированный подход, который уже закладывается в подзаконных актах.

В частности, для критичных и финансовых систем меры безопасности должны выстраиваться исходя из анализа конкретных угроз и сценарий атак, а не формального набора требований, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко уточнил, что банки и операторов связи обяжут возмещать убытки гражданам при несоблюдении требований по противодействиям мошенникам. Размер компенсации будет равен сумме перевода, совершенного клиентом на счет афериста.

При этом возмещение не предусмотрено в случае, если организация соблюдала все требования, а человек все равно отправил деньги злоумышленнику.

Специалисты назвали признаки попадания номера в базы мошенников

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
политикабезопасность

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика