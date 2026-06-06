В СФ призвали компании уделять внимание обучению персонала для защиты от мошенников

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Сенатор Артем Шейкин призвал российские компании уделять больше внимания обучению персонала для защиты от мошенников. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

"Особое внимание стоит уделить повышению требований к обучению персонала и системам внутреннего контроля в банках, финтех-компаниях и у крупных операторов данных, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора как одного из главных источников уязвимостей", – сказал парламентарий.

Он уточнил, что дополнительно ко второму пакету мер для защиты от мошенничества важно продолжать развивать риск-ориентированный подход, который уже закладывается в подзаконных актах.

В частности, для критичных и финансовых систем меры безопасности должны выстраиваться исходя из анализа конкретных угроз и сценарий атак, а не формального набора требований, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Григоренко уточнил, что банки и операторов связи обяжут возмещать убытки гражданам при несоблюдении требований по противодействиям мошенникам. Размер компенсации будет равен сумме перевода, совершенного клиентом на счет афериста.

При этом возмещение не предусмотрено в случае, если организация соблюдала все требования, а человек все равно отправил деньги злоумышленнику.