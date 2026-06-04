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04 июня, 08:27

Безопасность

Эксперты "Перезвони сам" предупредили предпринимателей о новой схеме мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали москвичам о новой схеме мошенников, направленной на участников закупок на портале поставщиков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Аферисты используют фейковый сайт, который полностью копирует официальный портал. Там предпринимателям предлагают заключать контракты без предварительной регистрации. В то время как на настоящем сайте обязательны и регистрация, и усиленная квалифицированная электронная подпись.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" Валентины Шилиной, мошенники уже создавали поддельные городские сайты. Фейковый портал можно распознать по информации о якобы новой возможности заключать контракты без регистрации. Злоумышленники надеются, что предприниматели оценят эту возможность и начнут сразу переводить деньги, пытаясь сэкономить свое время.

Пользователям портала напомнили о мерах безопасности. В частности, регистрация проходит в несколько этапов. Необходимо получить электронную подпись, заполнить заявки с реквизитами компании и банковскими данными. Электронная подпись является гарантом сделки и подтверждает личность участника.

Вся информация о льготах, контрактах без регистрации и быстром доходе по ссылке из мессенджера являются уловками аферистов. В связи с этим предпринимателей призвали быть внимательными, никому не называть СМС-коды и не переводить средства на подозрительные счета.

В случае любых сомнений стоит написать в официальную службу технической поддержки. Кроме того, до заключения сделки нужно сравнить адрес сайта в адресной строке и официальное название. А на защищенное соединение укажет значок замка левее адреса.

Ранее в Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с доставкой товаров с маркетплейсов. Злоумышленники начали представляться сотрудниками "узлов связи", "логистических центров" или "складов", куда якобы была перенаправлена поврежденная посылка. После чего они требуют дополнительного подтверждения личности получателя.

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