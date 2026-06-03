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03 июня, 09:36

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МВД: официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статус "Был(а) недавно"

В МВД рассказали, как проверить официальный сервисный аккаунт Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Официальные сервисные аккаунты мессенджера Telegram не могут иметь статус "Был(а) недавно" и не позволяют добавить их в контакты или заблокировать. Об этом рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве указали, что злоумышленники продолжают похищать аккаунты пользователей при помощи фейковых уведомлений об удалении аккаунта. Жертве приходит уведомление от якобы администрации мессенджера, в котором предлагается срочно "отменить процедуру".

На самом деле при переходе по ссылке или нажатии на кнопку мошенники получают код авторизации и доступ к аккаунту жертвы. В МВД указали, что проверить подлинность сообщения несложно.

Кроме прочего, стоит узнать дату и страну регистрации подозрительного аккаунта – если "представитель Telegram" зарегистрировался в прошлом или позапрошлом году либо привязан к неожиданной стране – это повод усомниться в его подлинности.

Ранее в МВД рассказывали, что использование простого пароля admin остается одной из самых распространенных причин взлома устройств мошенниками. По данным правоохранителей, его часто оставляют без изменений на роутерах, IP-камерах, IoT-устройствах, серверах и в административных панелях.

Злоумышленники активно используют эту уязвимость с помощью автоматических ботов, а затем превращают зараженные устройства в часть ботнета, то есть сети преступников для скрытого доступа, слежки и атак на цифровую инфраструктуру.

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