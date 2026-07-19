ГД рассмотрит законопроект о запрете проживания в РФ мигрантам с судимостью

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы на следующей неделе рассмотрят законопроект, который исключает возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране для мигрантов, имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступления на территории любого государства. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

По его словам, если такой факт будет выявлен у иностранца, который уже получил вид на жительство или разрешение на временное проживание, эти документы аннулируют. При этом, как указал Володин, данная мера не затронет иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище на территории России.

Ранее статс-секретарь – замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета по международным делам Совета Федерации заявил, что каждого трудового мигранта, приезжающего в Россию, обяжут приобрести мобильный телефон для отслеживания его местоположения.

В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания.

Помимо этого, с помощью гаджета мигранта смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. Оповещения будут поступать заблаговременно, чтобы человек не пропустил важную информацию или не оказался неосведомленным.

