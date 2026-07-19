Причиной смерти журналиста Шолохова стала продолжительная болезнь

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Журналист Сергей Шолохов умер из-за продолжительной болезни. Об этом сообщили РИА Новости в его окружении.

"Сережа очень давно болел, просто он не жаловался", – рассказали в окружении телеведущего.

По словам близких, Шолохов тяжело переживал уход супруги – писательницы и журналистки Татьяны Москвиной. Она умерла в 2022 году на 64-м году жизни после операции в больнице Санкт-Петербурга. На фоне этого журналист сильно похудел и замкнулся в себе.

"Я встречалась с ним весной, в мае. Он был толщиной в мою руку", – отметила собеседница агентства.

Шолохов скончался на 68-м году жизни 18 июля. О дате и месте прощания и похорон будет объявлено позднее.

Известность телеведущему принесла программа "Пятое колесо". Один из ее выпусков 1991 года вошел в историю телевидения как "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю его передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из мемов.

С 1991 Шолохов был автором и ведущим программы "Тихий дом". В разные годы он был заместителем председателя ГТРК "Петербург – Пятый канал", приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и руководителем продюсерского центра "Петербург – Культура", который занимался созданием телепередач и документальных фильмов.

