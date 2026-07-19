Тверь включена в туристический маршрут "Золотое кольцо России"

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Тверь официально включена в национальный маршрут "Золотое кольцо России", сообщил врио главы региона Виталий Королев в MAX.

По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Это стало подарком для всех граждан, указал Королев.

Данный статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей.

Ранее Москва подписала с Тверской и Белгородской областями соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В церемонии принял участие Сергей Собянин. Мэр столицы напоминал, что Москва заключила уже 86 соглашений с регионами.

