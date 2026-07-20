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20 июля, 11:02

Наука

На Солнце возможны вспышки класса М 20–21 июля

Фото: depositphotos/vampy1​

На Солнце 20–21 июля возможны вспышки предпоследнего класса мощности – М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

При этом в целом вспышечная солнечная активность в эти дни будет низкой, указали ученые. Журналисты напомнили, что максимальным классом вспышек является X. При переходе от одной буквы к другой мощность рентгеновского излучения увеличивается в 10 раз.

Кроме того, вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури.

Ранее, в июне, на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Причиной тому стало формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.

Всего специалисты зафиксировали 140 вспышек. В это же время лишь две из них были максимального балла X.

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