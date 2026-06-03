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03 июня, 11:16

Наука

Вторая близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

Фото: 123RF.com/starush

Новая солнечная вспышка, близкая к самому высокому классу Х, произошла 3 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным ученых, вспышку M7.8 зафиксировали в 10:00 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N15W16). Ее продолжительность составила 27 минут.

При этом ранее в этот же день на Солнце произошла вспышка класса М9.3 – самая сильная за 1,5 месяца. До порога Х явлению не хватило около 7% мощности.

Ситуация на Солнце начала осложняться 2 июня. С середины дня на звезде примерно каждые 7 часов фиксируются вспышки с нарастающей интенсивностью. Вспышку максимального уровня Х исследователи прогнозируют около полудня 3-го числа.

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