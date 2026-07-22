Кремль не располагает данными о встрече представителей РФ и Германии в Баку

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У Кремля отсутствуют данные о встрече представителей России и Германии, которая, как ранее сообщалось, прошла в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подтвердил факт этой встречи. Он добавил, что азербайджанской стороне о ее проведении не было известно заранее.

При этом он указал, что узнал о событии из публикации в зарубежной газете, а затем направил запрос в Государственную пограничную службу. Каких-либо подробностей беседы он не привел.

Ранее в СМИ появилась информация, что подход Германии к переговорам с Россией стал более конструктивным. По словам журналистов, в отношениях стран произошел "сдвиг настроения".

Кроме того, велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи между сторонами.