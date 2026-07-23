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00:26

Политика

Лавров и Рубио обсудят тему Украины на полях заседания АСЕАН

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут переговоры в Маниле на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает ТАСС.

Центральной темой их четвертой личной встречи станет ситуация вокруг украинского конфликта. Отмечается, что накануне Лавров заявил, что намерен напрямую спросить американского коллегу о том, какую именно позицию сейчас занимают США по урегулированию.

Кроме того, российский министр выразил уверенность, что разговор "в любом случае будет полезным".

Ранее сам Рубио во время общения с журналистами заявил, что переговоры США с Лавровым и главой МИД КНР Ван И вполне возможны в рамках саммита АСЕАН. Однако он добавил, что подобная встреча не была согласнована.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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