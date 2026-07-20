Песков: Кремль будет только приветствовать возможную встречу Лаврова и Рубио

20 июля, 13:21Политика
Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL
В Кремле положительно отнесутся к вероятному контакту главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать", – цитирует его RT.
Возможность переговоров между Вашингтоном и Москвой ранее не исключил сам Рубио. Более того, он предположил, что к ним может присоединиться и глава МИД КНР Ван И.
Американский политик уточнил, что мероприятие еще окончательно не согласовано, но выразил полную готовность к нему со своей стороны.