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21 июля, 21:56

Технологии

Переписки пользователей с китайским ИИ DeepSeek оказались доступны через поиск

Фото: 123RF.com/nenetus

Переписки пользователей, в том числе русскоязычных, с китайским ИИ-сервисом DeepSeek можно найти через поисковик по специальному запросу. Об этом сообщает ТАСС.

В поисковой выдаче появляются страницы в формате Shared Conversations. Перейдя по ним, можно увидеть названия отправленных пользователями документов, вопросы, заданные чат-боту, и его ответы. При этом скачать прикрепленные документы, в том числе через код страницы, не удается.

В компании MWS AI заявили, что новых утечек переписок с ChatGPT или DeepSeek не зафиксировано. По мнению специалистов, найденные страницы могут быть старыми или намеренно опубликованными пользователями. При этом они не позволяют получить доступ к аккаунтам или закрытой истории переписок.

Кроме того, комментируя ситуацию, в "Яндексе" заверили, что диалоги пользователей с "Алисой AI" автоматически не становятся публичными. Ссылку для доступа к переписке можно создать только самостоятельно, причем ее можно отозвать в любой момент, а срок ее действия ограничен 14 днями.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что распространение ИИ не должно вызывать страха, напротив, необходимо научиться правильно использовать технологии. Она отметила, что развитие нейросетей открывает новые возможности для ученых и студентов, а будущее страны зависит от цифровых компетенций граждан.

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