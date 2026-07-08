Госдума приняла базовый закон о поддержке развития ИИ

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Госдума в ходе пленарного заседания приняла базовый закон о поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ).

Закон будет регулировать отношения, которые связаны с разработкой, а также внедрением и применением больших фундаментальных моделей ИИ: эти программы содержат минимум миллиард параметров и способны выполнять задачи на уровне, который можно сопоставить с человеком или превосходящем его.

Кроме того, вводятся такие категории, как суверенная и национальная большая фундаментальная модель. Первая разработана российским юрлицом, полностью контролируется им на всех стадиях жизненного цикла, при этом технически воспроизводима и размещена в российских центрах обработки данных.

Вторая также должна быть разработана российским юридическим лицом, но в ней использованы зарубежные компоненты, которые распространяются на условиях открытой лицензии.

И первая, и вторая категории должны соблюдать российское законодательство и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям.

При этом разработчики смогут рассчитывать на меры господдержки, включая финансовую, имущественную, гарантийную и информационную, а также они смогут обучать нейросеть по данным из федеральных и региональных информационных систем.

Доступ к этим данным будет определен правительством по согласованию с органом в области безопасности.

Помимо этого, был принят закон, который разрешает использовать объекты авторского права для обучения ИИ. Обработка информации, которая содержится в книгах, фильмах, музыке и других объектах авторского права, не будет считаться нарушением, если это необходимо для обучения ИИ.

В этом случае речь идет об извлечении, сравнении, классификации и анализе закономерностей, а также о краткосрочной записи в память компьютера. Разработчик, в свою очередь, либо должен получить произведение правомерно, либо оно должно находиться в общем доступе. Норма вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Тем не менее владельцы сервисов должны не только уведомлять пользователей о том, кому принадлежат права на ИИ-контент, но и об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки.

Пользователи, согласно законопроекту, смогут маркировать материалы, которые были созданы с использованием нейросети. Формат и порядок будут определяться соглашением между тем, кто использует модель, и тем, кто дает ее использовать.

Владельцы сайтов и страниц в интернете, а также информационных систем и программ для распространения информации должны обеспечить техническую возможность размещать такое предупреждение.

Ранее Минобрнауки РФ анонсировало формирование федерального учебно‑методического объединения для работы над содержанием образовательных программ по направлению "искусственный интеллект". В рамках проработки нормативной и методической базы рассматривается возможность установления обязательного изучения ИИ‑дисциплин, а также организации специализированных учебных курсов.

