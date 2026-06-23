Минобрнауки РФ создаст отдельную структуру для разработки вузовских курсов по ИИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В России появится отдельное федеральное учебно-методическое объединение, в задачи которого будет входить содержательное наполнение учебных программ по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день большинство вузовских программ включают изучение технологий ИИ. В связи с этим министерство совместно с экспертами обсуждает возможность введения обязательных дисциплин по этой теме, а также специализированных курсов, соответствующих будущей профессиональной деятельности выпускников.

Ранее в столице был запущен уникальный образовательный проект – курс по искусственному интеллекту для пятиклассников. Проект позволяет обучить детей работе с технологиями ИИ и основам цифровой грамотности. При этом юные москвичи узнают о самых востребованных новшествах.

Программа курса разработана таким образом, чтобы сложные вещи были понятны и интересны детям. Во время обучения большая часть времени уделена практике. В частности, каждый ученик может попробовать поработать с ИИ, в том числе создать творческие проекты