ВС РФ поразили резервуары с горючим в порту Черноморск

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные за день атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в порту Черноморск высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые применялись для разгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, в порту Одесса ликвидирован сухогруз с военным имуществом, который был оборудован средствами радиоэлектронной борьбы, и танкер с топливом для ВСУ. Помимо этого, в порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы РФ атаковали базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы, которая применялась для обеспечения топливом ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что удар наносился высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности.

