Армия России поразила в Киеве терминал "Новой почты", где хранили компоненты БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. В столице Украины был поражен терминал "Новой почты", который использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, терминал представлял собой автоматизированный сортировочный комплекс. Там, в частности, хранились компоненты для производства БПЛА большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в Киеве поражен транспортно-логистический центр "Киев-3", известный как офисно-складской комплекс "Сан-парк" площадью около 50 тысяч квадратных метров. На его складах находилось до 15 тысяч ударных беспилотников, в том числе оснащенные тепловизионными камерами, наземные станции управления и комплектующие к ним.

В Запорожье российские силы поразили металлургический комбинат "Запорожсталь". Предприятие производит листовой прокат, который используется для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. На территории завода также устанавливали экраны для защиты тяжелой бронетехники от ударов FPV-дронов.

Ранее ВС РФ нанесли удар по теплоэлектростанции в Одессе и по 7 электроподстанциям. Поражены, в частности, подстанции "Усатово", "Центрополит", "Арцих", "Новоодесская", "Маяки", а также "Белгород-Днестровский" и "Каролино-Бугаз". Также российские военные уничтожили инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области, которое использовалось в интересах украинских солдат.

