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11 августа, 15:17

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РИА Новости: второй ребенок женщины, столкнувшей дочь с балкона, находится у родственников

Второй ребенок женщины, столкнувшей дочь с балкона, находится у родственников – СМИ

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Второй ребенок женщины, которая столкнула трехлетнюю дочь с балкона в подмосковном Сергиевом Посаде, в настоящее время находится у родственников. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, у женщины есть еще один ребенок, которому всего 8 месяцев. Его передали близким.

Мать столкнула дочь с балкона 9-го этажа дома 10 августа. Ребенка госпитализировали с травмами. На допросе злоумышленница признала вину, однако не смогла объяснить свои мотивы.

В прокуратуре уточнили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, матери предъявлено обвинение в покушении на убийство дочери. При этом отец ребенка, по данным правоохранителей, отбывает наказание в колонии за хулиганство.

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