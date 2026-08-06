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06 августа, 12:33

Происшествия

Соседи назвали семью из Раменского, где погибли мать и ребенок, приличными людьми

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Семья из подмосковного Раменского, где мать и ребенок погибли после падения из окна, были приличными и спокойными людьми. Об этом соседи рассказали в разговоре с РЕН ТВ.

Семья снимала квартиру в доме около года. Погибшая работала сторисмейкером, а ее супруг подрабатывал в такси. У пары остались трое детей.

Женщина и трехлетний ребенок выпали из окна 7-го этажа 5 августа. Во время игры с братом и сестрой мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и начал падать. Мать услышала крики, прибежала в комнату и попыталась поймать сына, однако потеряла равновесие и выпала вместе с ребенком. От полученных травм оба скончались на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

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