Соседи назвали семью из Раменского, где погибли мать и ребенок, приличными людьми

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Семья из подмосковного Раменского, где мать и ребенок погибли после падения из окна, были приличными и спокойными людьми. Об этом соседи рассказали в разговоре с РЕН ТВ.



Семья снимала квартиру в доме около года. Погибшая работала сторисмейкером, а ее супруг подрабатывал в такси. У пары остались трое детей.

Женщина и трехлетний ребенок выпали из окна 7-го этажа 5 августа. Во время игры с братом и сестрой мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и начал падать. Мать услышала крики, прибежала в комнату и попыталась поймать сына, однако потеряла равновесие и выпала вместе с ребенком. От полученных травм оба скончались на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.