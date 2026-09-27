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27 сентября, 17:50

Шоу-бизнес

Суд взыскал с блогера Wylsacom 1,2 млн руб обязательных отчислений за рекламу

Фото: youtube.com/@Wylsacom

Суд взыскал с блогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, более 1,2 миллиона рублей в счет обязательных отчислений по иску Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Петухов ведет канал о гаджетах Wylsacom, где публикует обзоры техники и размещает рекламу производителей смартфонов, компьютеров и других устройств. Блогер не перечислил в бюджет обязательные 3% от рекламных доходов, из-за чего надзорное ведомство обратилось в суд.

Согласно решению суда, с индивидуального предпринимателя Петухова взыскано 1 212 577 рублей 14 копеек в пользу Роскомнадзора. Заседание прошло без участия блогера и его представителей.

Кроме того, суд удовлетворил второй иск к Петухову – от предпринимателя Владимира Заворотнего. С блогера взыскано 1,575 миллиона рублей в пользу бизнесмена. Иск касался неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами: Заворотний перечислил Петухову средства по договору, но расторг его из-за невыполнения обязательств в срок. Подробности условий договора в решении не раскрываются.

Ранее адвокат Александр Зорин обратился в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобами на телеведущую Ларису Гузееву. Поводом стала реклама препаратов для похудения в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Речь идет о публикации 11 сентября, в которой ведущая рекламирует тирзепатиды. В своих жалобах адвокат указал, что пост телеведущей содержит признаки рекламы и нарушает требования закона, в том числе запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в России.

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