Экс-солистку "Фабрики" Савельеву оштрафовали на 32 тысячи рублей

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Арбитражный суд Москвы обязал экс-солистку группы "Фабрика" Александру Савельеву выплатить 32 100 рублей в связи с задолженностью по обязательным отчислениям за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на судебный приказ.

Суд также взыскал с артистки 8 тысяч рублей в качестве расходов по уплате госпошлины.

С заявлением в суд Роскомнадзор обратился еще в середине августа. Ведомство потребовало взыскать с Савельевой обязательное отчисление, предусмотренное частью 1 статьи 18.2 закона "О рекламе".

В 2025 году был введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. Расчет размера обязательных отчислений в отношении каждого плательщика осуществляет Роскомнадзор.

