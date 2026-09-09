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09 сентября, 13:00

Политика

Захарова сравнила происходящее на Украине с любимой детской игрушкой Зеленского

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Любимой игрушкой президента Украины Владимира Зеленского в детстве была мясорубка, о чем ранее рассказывала его мать. Об этом, как сообщает RT, напомнила представитель МИД России Мария Захарова, сравнив этот факт с происходящим на Украине.

Она уточнила, что у Зеленского были и другие игрушки, однако именно мясорубка была его любимой. По словам представителя МИД, теперь он "создал эту мясорубку" в собственной стране: украинское население используется как "бесправный биоматериал". Захарова обвинила Киев в развитии черной трансплантологии.

Ранее в Кремле заявили об уверенности в скорой победе России в украинском конфликте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что военные действия проходят успешно. Тем не менее Москва не закрывается от диалога и готова к трехсторонним переговорам с участием Вашингтона.

Одновременно американский спецпосланник Стивен Уиткофф отчитался о существенном прогрессе в ходе недавних визитов в Москву и Киев. Позднее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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