Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 13:38

Политика

Зеленский анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что договорился со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером о еще одном визите на Украину. Об этом глава киевского режима заявил в беседе с украинскими СМИ.

Он подчеркнул, что важно не делать больших пауз между подобными встречами. Также Зеленский посетовал, что Уиткофф и Кушнер много раз были в Москве, но в Киеве – впервые. Он также предложил использовать для следующего визита его президентский самолет.

Американские переговорщики посетили столицы Украины и России 5–6 сентября. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на переговоры с Зеленским, а затем вернулись в США.

По данным СМИ, одной из причин визита Кушнера и Уиткоффа в Киев могло стать усиление российских ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом для мирного урегулирования конфликта.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика