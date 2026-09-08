Зеленский анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что договорился со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером о еще одном визите на Украину. Об этом глава киевского режима заявил в беседе с украинскими СМИ.

Он подчеркнул, что важно не делать больших пауз между подобными встречами. Также Зеленский посетовал, что Уиткофф и Кушнер много раз были в Москве, но в Киеве – впервые. Он также предложил использовать для следующего визита его президентский самолет.

Американские переговорщики посетили столицы Украины и России 5–6 сентября. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на переговоры с Зеленским, а затем вернулись в США.

По данным СМИ, одной из причин визита Кушнера и Уиткоффа в Киев могло стать усиление российских ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом для мирного урегулирования конфликта.

