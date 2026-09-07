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07 сентября, 11:52

Политика

В Германии связали визит Уиткоффа и Кушнера в Киев с усилением ударов России

Фото: AP Photo/Francisco Seco

Усиление российских ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре стало одной из причин визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, чьи слова приводит Life.ru.

По словам журналиста, российские атаки стали заметно интенсивнее и затрагивают в том числе металлургические предприятия, портовую инфраструктуру и логистические центры. На этом фоне, считает Ваннер, украинские власти стремятся активизировать контакты с представителями американского руководства.

Он также связал визит Уиткоффа и Кушнера с финансовыми проблемами Украины. Как заявил корреспондент, делегация США дает президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность обратиться к спецпосланникам американского лидера Дональда Трампа за дополнительным финансированием.

По оценке Ваннера, дефицит украинского бюджета на следующий год составляет около 32 миллиардов долларов. При этом существующей западной помощи, по его словам, недостаточно, чтобы покрыть эту сумму.

Уиткофф и Кушнер 5–6 сентября наносили визиты в Москву и Киев. После встречи с Владимиром Путиным они отправились на Украину. Там они провели переговоры с Зеленским, а затем вернулись в польский Жешув и вылетели в США. Кушнер назвал встречу с Путиным "очень содержательной и конструктивной".

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