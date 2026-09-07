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07 сентября, 10:21

Политика

Уиткофф и Кушнер улетели в США после поездки в Киев

Фото: ТАСС/АР/Francisco Seco

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправились домой после визита в Киев. Их самолет вылетел из международного аэропорта Жешув в западном направлении в 08:04 по местному времени, сообщили ТАСС в аэропорту.

Американские представители прибыли в Жешув из Москвы после встречи с Владимиром Путиным, а затем отправились в Киев на поезде. После переговоров с украинской стороной они тем же способом вернулись в Польшу.

Для поездки в Россию и обратно переговорщики впервые воспользовались самолетом государственной авиации вместо бизнес-джета. Речь идет о Boeing C-32A, одном из бортов, предназначенных для перевозки первых лиц США.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась 5 сентября и продолжалась более трех часов. В переговорах с российской стороны также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В Киев представители США прибыли на следующий день. В ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским они заявили о намерении добиться прогресса в переговорах до зимы.

Уиткофф призвал Москву и Киев пойти на взаимные уступки и выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров, а Кушнер назвал встречу с Путиным "очень содержательной и конструктивной".

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Сюжет: Переговоры по Украине
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