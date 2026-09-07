Бондаренко будет обжаловать решение ЦИК об аннулировании регистрации на выборах в Думу

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Кандидат в депутаты от КПРФ Николай Бондаренко намерен обжаловать в Верховном суде решение Центризбиркома России об аннулировании регистрации на выборы в Госдуму. Об этом сообщило издание "Абзац".

"Будем обжаловать решение в кассации, если нужно, пойдем в Верховный суд", – сказал Бондаренко.

Кроме того, политик назвал аннулирование регистрации "бредом" и добавил, что партия собирается "добиваться законности".

Центризбирком по решению суда аннулировал регистрацию Бондаренко, который баллотировался в Госдуму девятого созыва по федеральному списку КПРФ, 7 сентября. Основанием стало признание политика виновным в административном правонарушении, связанном с пропагандой или публичным демонстрированием нацистской или экстремистской символики.

До этого ЦИК исключила 20 кандидатов на выборы в Госдуму из зарегистрированных федеральных списков пяти партий. Уточнялось, что из бюллетеней вычеркнули восемь человек из "Родины", шесть – из "Коммунистов России", три – из Партии пенсионеров, два – из "Справедливой России" и одного – из "Новых людей".

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Досрочное голосование на выборах ЕДГ-2026 началось 28 августа в 12 регионах страны.