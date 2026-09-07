Актер Балуев сыграет Кутузова в новой экранизации "Войны и мира"

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Актер Александр Балуев сыграет генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова в экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Режиссером проекта выступит Сергей Урсуляк, сообщили "Газете.ру" в пресс-службе платформы START.

Балуев отметил, что будет счастлив исполнить роль в экранизации произведения Толстого. По его словам, подобное кино важно снимать, так как тексты писателя перекликаются с нашим временем. Актер добавил, что у него не было цели внешне выглядеть точно так же, как Кутузов. Главное – правильно передать характер полководца.

Артист напомнил, что Кутузов совмещал должности государственного деятеля, военачальника и дипломата. Этот редкий человек служил своей стране, что очень важно показать через некоторые "черточки характера".

Кинокартина выйдет в 2028 году к 200-летию Толстого. Князя Андрея Болконского сыграет Никита Волков, Пьера Безухова – Никита Языков. Михаилу Пореченкову досталась роль графа Ильи Ростова, Никита Ефремов предстанет в образе Федора Долохова, а Анна Михалкова – графини Ростовой.

Ранее стало известно, что актриса Леонела Мантурова исполнит роль первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в фильме "Чайка". Режиссером кинокартины стал Антон Мегердичев. Премьера состоится 8 апреля 2027 года. Она будет приурочена к 90-летию Терешковой и Дню космонавтики.

