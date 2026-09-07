Украинские судьи обслужат матч Лиги чемпионов "ПСЖ" Сафонова против "Слована"

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Матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и словацким "Слованом" обслужит судейская бригада с Украины. Об этом сказано на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Главным арбитром назначен Николай Балакин. Помогать ему будут Александр Беркут и Виктор Матяш. Резервным судьей стал Дмитрий Панчишин.

Встреча пройдет 9 сентября в Париже. За "ПСЖ" выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Также в составе клуба числится украинский защитник Илья Забарный.

Ранее Забарный вырезал Сафонова с командной фотографии с Суперкубком УЕФА. Украинец разместил в Сети групповое фото команды с трофеем двумя частями. Он обрезал фото на том месте, где стоял российский вратарь.

