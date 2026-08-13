Украинский футболист Забарный вырезал Сафонова с общего фото "ПСЖ"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Украинский защитник французского "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный вырезал российского голкипера Матвея Сафонова с командной фотографии с Суперкубком УЕФА. Это следует из публикации украинца, размещенной в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Забарный разместил в Сети групповое фото команды с трофеем двумя частями, обрезав его на том месте, где стоял российский вратарь.

12 августа футболисты "ПСЖ" одержали победу над английской "Астон Виллой" в матче за Суперкубок UEFA. Встреча двух команд проходила в Австрии и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ. У проигравших гол забил Брайан Маджо. Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" и провел на поле весь матч, отразив три удара.

Для "ПСЖ" это второй Суперкубок UEFA в истории. Впервые команда выиграла трофей в 2025 году, обыграв в финале английский "Тоттенхэм".

