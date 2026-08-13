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13 августа, 17:36

Спорт

Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян

Фото: 123RF.com/tarczas

Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) отменила все ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В заявлении федерации сказано, что статусы "индивидуальный нейтральный спортсмен" (AIN) и "официальный индивидуальный нейтральный спортсмен" (OIN) утрачивают силу. Российские спортсмены будут допускаться к турнирам на общих основаниях, однако их участие по-прежнему регулируется уставом WDSF, правилами соревнований, лицензионными требованиями и антидопинговыми обязательствами.

Ранее Международная федерация каноэ (Paddle Worldwide) разрешила российским и белорусским гребцам выступать на соревнованиях без ограничений с 1 января 2027 года. При этом действующая политика будет оставаться в полной силе до 31 декабря 2026 года.

Снятие ограничений подразумевает, что россияне и белорусы смогут выступать под своим флагом, использовать свой гимн и другие идентификационные символы.

Совет Международной федерации каноэ снял ограничения с российских спортсменов

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