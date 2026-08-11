Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Решение принял Всемирный совет World Curling на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), а также с учетом отзывов членов организации и организаторов турниров.

"Правление твердо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно. Правление несет неоспоримую обязанность поддерживать честность соревнований и следить за тем, чтобы они проходили в безопасной и справедливой обстановке", – говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация парусного спорта (World Sailing) разрешила российским спортсменам в возрасте до 23 лет включительно выступать на международных молодежных соревнованиях на общих основаниях – с флагом, гимном и возможностью представлять Россию.

На соревнованиях World Sailing, имеющих статус международных молодежных, участие юниоров с российским спортивным гражданством теперь обязательно. На других молодежных турнирах, перечисленных в политике E5 World Sailing, их участие рекомендовано. Президент ВФПС Сергей Джиенбаев назвал решение важным шагом вперед.

