09 июня, 09:56Спорт
Юниоры из РФ смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах спорта
Фото: depositphotos/labrador
Юниоры из России смогут выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 24 олимпийских видах спорта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Речь в том числе идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу, ски-альпинизму, керлингу, спортивной борьбе, плаванию, спортивной и художественной гимнастике и других.
Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что у российских атлетов будет еще много побед под флагом и с гимном. Президент назвал особенным и уникальным триумф российских паралимпийцев на Олимпийских играх в Италии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил о "хорошей" работе над возвращением российского флага на Игры в 2028 году. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что США хотят увидеть российских спортсменов на ОИ-2028.