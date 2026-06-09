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09 июня, 09:56

Спорт

Юниоры из РФ смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Фото: depositphotos/labrador

Юниоры из России смогут выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 24 олимпийских видах спорта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Речь в том числе идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу, ски-альпинизму, керлингу, спортивной борьбе, плаванию, спортивной и художественной гимнастике и других.

Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что у российских атлетов будет еще много побед под флагом и с гимном. Президент назвал особенным и уникальным триумф российских паралимпийцев на Олимпийских играх в Италии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил о "хорошей" работе над возвращением российского флага на Игры в 2028 году. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что США хотят увидеть российских спортсменов на ОИ-2028.

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