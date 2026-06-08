Украинская спортсменка Мальчевская отмахнулась от россиянки после победы на ЧЕ

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Украинская спортсменка Дарья Мальчевская отказалась от общения с россиянкой после победы на чемпионате Европы по панкратиону, сообщает aif.ru.

Инцидент произошел во время церемонии награждения. Одна из российских спортсменок обратилась к победительнице с вопросом, однако украинка покачала головой и отмахнулась.

Мальчевская завоевала золотую медаль в весовой категории до 62 килограммов. Серебро досталось россиянке Валерии Пьянниковой, а бронза – еще двум спортсменкам из РФ Елизавете Антохиной и Арине Тихоновой.

Ранее Украина призвала руководство Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не отменять санкции в отношении россиян. Также украинская сторона потребовала вновь отстранить Белоруссию.

Это произошло на фоне заявлений президента FIFA Джанни Инфантино о необходимости рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах.