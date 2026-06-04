04 июня, 09:25Спорт
Дзюдоист Мудранов и боксер Чахкиев внесены в базу "Миротворца"
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Олимпийские чемпионы дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщает News.ru.
Они обвиняются в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке СВО. По этим же причинам в базу попали и представители столичного женского ФК "Динамо" – главный тренер Максим Зиновьев, гендиректор Татьяна Черная и представительница Белоруссии Анастасия Шлапакова.
Ранее в базу "Миротворца" внесли российского комика и видеоблогера Алексея Щербакова. Его обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
До этого в базу попал экс-футболист сборной РФ по футболу Павел Погребняк. Ему вменяется якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также "соучастие в преступлениях" против этой страны и ее граждан.