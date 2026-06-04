Дзюдоист Мудранов и боксер Чахкиев внесены в базу "Миротворца"

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Олимпийские чемпионы дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщает News.ru.

Они обвиняются в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке СВО. По этим же причинам в базу попали и представители столичного женского ФК "Динамо" – главный тренер Максим Зиновьев, гендиректор Татьяна Черная и представительница Белоруссии Анастасия Шлапакова.

Ранее в базу "Миротворца" внесли российского комика и видеоблогера Алексея Щербакова. Его обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

До этого в базу попал экс-футболист сборной РФ по футболу Павел Погребняк. Ему вменяется якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также "соучастие в преступлениях" против этой страны и ее граждан.